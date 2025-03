PP abrirá credenciamento para pré-candidatos a governador e senador

Lideranças do PP se reuniram em evento no final de 2024.

O bê-á-bá da política ensina que ninguém lança "pré-candidato a vice". Mesmo os partidos que sabem não ter força para eleger governador lançam um candidato a cabeça de chapa. É isso o que o PP vai fazer no Rio Grande do Sul, para demarcar território e aglutinar a base, hoje dividida entre os que querem uma aliança com o MDB e os que preferem coligação com o PL.