Parlamento alemão aprova definitivamente plano maciço de investimentos

O Bundesrat, a Câmara Alta do Parlamento alemão, aprovou, nesta sexta-feira (21), o plano maciço de investimentos do futuro chefe de Governo, o conservador Friedrich Merz, que busca rearmar e modernizar o país.

O plano, de centenas de bilhões de dólares e que exige mudar as estritas normas de limite da dívida da Constituição alemã, foi aprovado por uma maioria de dois terços dos 53 votos do Bundesrat, que representa as regiões.