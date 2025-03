PL indica crítico das vacinas para ser secretário-adjunto da Saúde

Foto excluída do site da prefeitura de reunião entre o prefeito Sebastião Melo, a vice Betina Worm, a presidente do Legislativo Comandante Nádia (PL), e o secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter, apresentava a legenda: "Recebe Marcelo Borella (de terno claro, à esquerda), novo Secretário Municipal Adjunto de Saúde". César Lopes / PMPA / Divulgação

Foi o vereador Roberto Robaina (PSOL) quem tornou pública a indicação de um inimigo das vacinas para o cargo de secretário-adjunto da Saúde em Porto Alegre. Marcelo Borella foi indicado pelo PL para o cargo e chegou a participar de reuniões como adjunto da Saúde, assim identificado na legenda de fotos do site da prefeitura de Porto Alegre, já apagadas.

O secretário de Comunicação, Luiz Otávio Prates, informa que Borella não chegou a ser nomeado:

— Foi uma indicação e o centro do governo está avaliando.

A coluna tem informações seguras de que Borella não será nomeado, situação que lembra a do personagem Viúva Porcina, da novela Roque Santeiro — “a que foi sem nunca ter sido”.

O presidente do PL, Luciano Zucco, que indicou Borella, diz que não sabia que ele era contra as vacinas:

— Estou sabendo por você sobre esse posicionamento em relação à vacina. Acredito que cabe ao prefeito avaliar se atende ou não aos pré-requisitos para o cargo.

Borella é advogado e foi secretário parlamentar no gabinete de Zucco entre janeiro e agosto do ano passado. Também foi coordenador geral de eventos no Ministério do Turismo.

As postagens de Borella nas redes sociais não deixam dúvidas. Trata-se de um negacionista convicto, crítico contumaz das vacinas, que defendeu o uso de ivermectina e outros medicamentos sem eficácia à época da epidemia de covid-19.

Uma compilação das publicações de Borella nas redes sociais mostra que ele é também um homem tosco, que insulta as pessoas que dele discordam e não economiza nos palavrões. No X, ele se identifica no perfil com a frase “aqui para chutar a petralhada de volta para o esgoto”.

Em uma das postagens (e aqui a coluna pede desculpas por reproduzir um palavrão), Borella escreve, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes: “Deputado federal mais votado do rio grande do sul, apoiador do presidente é a mais nova vítima do imperador cabeça de piroca, teve todas as suas redes sociais retidas”.

