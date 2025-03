Sofisticação do Kempinski Laje de Pedra faz de Canela um destino de luxo

Com entrega prevista para final de 2026, o empreendimento terá residências com padrão de excelência europeia.

A Serra Gaúcha tem se consolidado como um dos destinos turísticos mais atrativos do Brasil, conhecido por sua gastronomia refinada , paisagens naturais exuberantes e um clima que encanta os visitantes . Esse aumento no fluxo turístico não só movimenta a economia local, como gera uma demanda crescente por infraestrutura de qualidade e experiências exclusivas para o público de alto padrão.

Em plena expansão, o nascimento do primeiro Kempinski da América do Sul, o Kempinski Laje de Pedra , reflete o desejo de quem busca pelo destino perfeito para um investimento sólido, sem abrir mão de uma infraestrutura incomparável de luxo..

O renascimento do turismo de alto padrão

A valorização da Serra Gaúcha está ligada a diversos fatores, incluindo o fortalecimento da economia local, a ampliação de serviços e a chegada de marcas internacionais que elevam o padrão da região. Dados recentes apontam que o turismo premium tem crescido significativamente no Brasil, impulsionado pela busca por destinos que combinam sofisticação, exclusividade e contato com a natureza. Canela, em especial, tem se destacado como um refúgio para quem deseja vivenciar experiências de alto nível em meio a cenários naturais.



Além da tranquilidade e do charme da região, o local conta com atividades diferenciadas para aqueles que buscam vivências memoráveis, seja para relaxar com a família, desfrutar de uma alta gastronomia ou usufruir do turismo de aventura. Trilhas, rafting, escaladas, passeios panorâmicos, rapel, bungee jump e tirolesa são algumas das opções que proporcionam momentos inesquecíveis, reforçando a conexão entre o ecoturismo e um atendimento impecável.