"Foi sem querer querendo": exposição de Chaves abre as portas em Porto Alegre

Se a saudade do seriado já estava maior do que o acumulado de aluguéis atrasados do Seu Madruga, agora os fãs têm um motivo para comemorar. A maior exposição já realizada sobre o universo do Chaves está em cartaz no Praia de Belas Shopping, com a icônica vila, réplicas de figurinos e o segundo pátio da vila. A mostra também traz locais que estavam somente no imaginário do próprio personagem.