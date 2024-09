Manu Bordasch: um mundo inteirinho de possibilidades com a THIRDHOME 

Quando penso em investir em uma segunda residência, imagino criar um refúgio particular, um espaço que ofereça conforto e sofisticação. Mas, e se esse refúgio pudesse abrir as portas para experiências exclusivas ao redor do mundo? Com a parceria inédita entre o Kempinski Laje de Pedra e a THIRDHOME®, o maior Clube de intercâmbio de propriedades de luxo do mundo, os proprietários das Kempinski Residences ganham acesso a um universo de possibilidades globais. Imagine transformar sua casa na Serra Gaúcha em um passaporte para explorar destinos deslumbrantes? Com mais de 18 mil propriedades de luxo em mais de 100 países, a THIRDHOME® oferece oportunidades únicas, desde villas privativas em praias paradisíacas até castelos europeus, mansões icônicas e vinícolas. Cada propriedade com valor médio de mercado de US$ 2,4 milhões, todas preparadas para proporcionar uma estadia extraordinária.