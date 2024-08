Manu Bordasch: felicidade compartilhada

"A felicidade só é real quando compartilhada." Quem já assistiu "Na Natureza Selvagem" vai lembrar da frase dita por Christopher McCandless, personagem principal do longa dirigido por Sean Penn baseado em uma história verídica de um jovem norte-americano. Essa máxima do filósofo Henry David Thoreau sempre ressoou profundamente em mim. Os momentos mais valiosos da vida são aqueles que dividimos com as pessoas que amamos – seja uma viagem, um jantar com amigos ou uma simples caminhada ao pôr do sol. Esse é o verdadeiro luxo da vida.