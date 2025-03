"Vale Tudo": relembre outras novelas clássicas com novas versões que fizeram sucesso

No próximo dia 31 estreia o Remake da novela Vale Tudo , que trará de volta inesquecíveis personagens da dramaturgia brasileira como Odete Roitman .

Veja a lista de remakes da Globo

Renascer

Marcos Palmeira foi o portagonista no remake da novela.

A novela conta a história de José Inocêncio , um fazendeiro poderoso da zona cacaueira de Ilhéus, Bahia. As versões de 1993 e 2024 tiveram algumas diferenças na trama, como novos personagens e adaptações da história .

Pantanal

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa interpretaram o casal Juma e Jove no remake de Pantanal.

Gabriela

Com 77 capítulos, foi a segunda "novela das onze" exibida pela TV Globo.

Baseada na obra de Jorge Amado, a novela foi exibida pela primeira vez em 1975, com Sônia Braga no papel principal. No remake de 2012, Juliana Paes assumiu o protagonismo.