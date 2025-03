Resumo de Uma Razão para Vencer

Um acidente de moto vitimiza uma jovem estudante e estrela do time de vôlei da escola. Próximo ao campeonato estadual, a treinadora Kathy tenta incentivar as outras alunas a participarem dos jogos. Desmotivadas, as meninas entram na competição e se surpreendem com o poder do trabalho em equipe.