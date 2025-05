Anthoni avalia "cansaço mental" como um dos fatores que levaram o Inter a sofrer 13 gols em sete jogos

Com a derrota por 3 a 1 para o Atlético Nacional , o Inter chegou a 13 gols sofridos nos últimos sete jogos. Após a partida pela Libertadores, em Medellín, Anthoni, o goleiro colorado em todas essas partidas, avaliou que o "cansaço mental" contribui para esse número negativo.

— Tem muito mérito do adversário também, mas tem um cansaço mental, uma questão de acúmulo de jogos, de cansaço físico e de alguma maneira tu vai dispersando, o foco não fica como era antes. Mas seguimos trabalhando e com a cabeça no lugar — comentou Anthoni, que ainda completou: