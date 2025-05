Odete Roitman x Solange: saiba como será o primeiro embate entre as duas em "Vale Tudo"

No quarto de Solange, a sogra revela a verdadeira intenção e anuncia que estava buscando uma conversa a sós com Solange.

Mudança para Paris

A empresária propõe à jovem um emprego em Paris, com um ótimo salário, para que ela convença Afonso a se mudar para a capital francesa e desistir da ideia de permanecer no Brasil.

— Você não precisa comentar nada da nossa conversa com Alfonso, naturalmente. Ele tende a me ver como uma manipuladora , essas frescuras — diz Odete.

— A senhora está tentando me subornar com um emprego em Paris para convencer o Afonso a fazer uma coisa que ele não quer? — questiona.

A discussão entre as duas se intensifica e resulta em Solange expulsando Odete de sua casa . Enquanto Afonso fica sem entender o que aconteceu, Maria de Fátima (Bella Campos) fica satisfeita com o desentendimento entre as duas.

Para assistir à RBS TV de maneira simples, em qualquer hora, em qualquer lugar e sem pagar nada por isso, conecte a antena interna UHF no seu televisor. No controle remoto da TV, pressione: "menu", "antena", "busca de canais" e então aperte "ok". O botão pode variar de acordo com o fabricante. Pronto! Agora você pode assistir à RBS TV de graça com sinal digital