Rosa Tattooada e Carlinhos Carneiro são destaque de festival em Bento Gonçalves neste fim de semana

Quem vibra com um bom rock 'n' roll tem à disposição a 4ª edição do Festival da Rua Coberta, em Bento Gonçalves, neste fim de semana. Os ícones da música gaúcha Rosa Tattooada e Carlinhos Carneiro — vocalista da banda Bidê ou Balde — vão agitar a programação, que se inicia às 15h, no sábado (22) e no domingo (23).