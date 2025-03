Muito sertanejo e pedidos de casamento marcaram a segunda passagem de Lauana Prado por Caxias

Mais de cinco mil pessoas aproveitaram a noite de sexta-feira para cantar os hits de Lauana Prado. Porthus Junior / Agencia RBS

Com direito a muitos hits, clássicos do sertanejo e dois pedidos de casamento no camarim, Lauana Prado movimentou mais de cinco mil pessoas no seu show nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na noite desta sexta-feira (21).

A apresentação da turnê Transcende durou pouco mais de uma 1h30min, mas a goianiense entregou uma performance que animou o público do início ao fim na sua segunda passagem por Caxias do Sul.

Com um coro afinado, os presentes entoaram todos os sucessos, como Sombra Desconhecida, parceria com Zé Neto e Cristiano, Kamasutra, Saudade Burra, parceria com Simone Mendes, e outros hits da carreira, como Cobaia, Whisky Vagabundo, Escrito nas Estrelas e Haverá Sinais, canção com a dupla Jorge e Mateus.

Durante toda a apresentação, a artista demostrou felicidade em estar na cidade e agradeceu o carinho dos fãs. Além disso, jogou para o público toalhas de rosto com o seu nome e entregou até o chapéu que estava usando para uma de suas seguidoras.

A dupla "Cristinas", que também é backing vocal na banda de Lauana, participou do show cantando Fetiche, parceria delas com a artista. No final, a sertaneja mostrou seu talento na guitarra, tocando alguns clássicos do rock e cantou a música What’s Up?, da banda 4 Non Blondes.

"O amor está no ar"

Antes do show, Lauana recebeu a imprensa e alguns fãs no camarim, incluindo dois casais: Maurício Fragoso e Márcia Orso e Camila Carvalho e Francieli de Oliveira. Ambos aproveitaram a presença da artista na cidade para eternizar um momento especial de uma vida a dois, o pedido de casamento.

Fragoso conta que já tinha feito o pedido a Márcia em outras ocasiões, mas quis aproveitar o show que, a agora noiva, é muito fã:

– Estamos há mais de um ano juntos e já tinha pedido ela em casamento em outros momentos "em off", mas escolhi o encontro com a Lauana para oficializar, em um dia que ela não esperava e que ela fosse gostar bastante – contou.

Márcia ainda estava emocionada com o pedido, pois também foi surpreendida com a ida no camarim da artista.

– Eu fiquei sem palavras, eu vivo ouvindo as músicas dela. Eu não sabia que a gente ia no camarim e quando chegamos lá, do nada, ele fez o pedido. Estou muito feliz – destacou a noiva.

Maurício e Márcia noivaram na presença da artista Porthus Junior / Agencia RBS

Camila também decidiu surpreender a sua amada, Francieli, com o pedido de casamento no dia em que celebram um ano e três meses juntas.

– Eu já tinha feito o pedido umas 10 vezes, ali foi mais um. Mas esse foi muito especial, porque a Francieli sempre foi muito fã da Lauana e eu tinha colocado como meta trazer ela no show. Então conseguimos entrar no camarim e pedi ela mais uma vez em casamento – contou Camila.

Francieli aceitou mais uma vez o pedido de Camila, mas agora sabendo que Lauana também aceitou ser madrinha do casamento delas.

– Mais uma vez muito contente, muito feliz. Ainda mais quando a Lauana aceitou ser a nossa madrinha. Estou muito feliz – disse Francieli.

Camila e Francieli convidaram Lauana para ser a madrinha do casamento Personnalite Eventos / Divulgação

Os fãs "de carteirinha" de Lauana

Fã há 10 anos da cantora, o morador do Desvio Rizzo, Bruno Speroni está sempre acompanhando as atividades de Lauana e estava muito ansioso para ter um registro com ela.

– Sou muito fã dela, desde o Raul Gil, já faz 10 anos que faço parte de um fã clube feito para ela, que reúne gente de todo o Brasil. Hoje vim com a esperança de tirar uma foto com ela e entregar um presente. Minha música favorita é Whisky Vagabundo – contou Bruno.

Bruno levou até um cartaz para chamar a atenção da cantora no show Porthus Junior / Agencia RBS

Gisele Souza, moradora de Fazenda Souza, também estava contando os minutos para ver a artista, tanto que comprou os ingressos meses antes e conseguiu levar seu filho, João Souza, e sua nora, Aline Freitas, para lhe fazer companhia.

– Adoro ela, quem não gosta? Estava ansiosa para vir, já fazia meses que estávamos com os ingressos comprados. Sempre escuto ela, sendo que a minha música favorita é a versão dela de Canarinho Prisioneiro / Merceditas – contou Gisele.

João, Aline e Gisele já estavam com seus copos na mão para aproveitar o show Porthus Junior / Agencia RBS

Mas não foram somente os caxienses que compareceram para prestigiar a goianiense. As moradoras de Marau, Juliana Orsatto e Iasodara Lovera vieram para Caxias depois que não conseguiram ir no show da cantora em Passo Fundo.

— Gostamos muito dela, não conseguimos ir em Passo Fundo e aí falamos: "em Caxias nós vamos!" e compramos os ingressos ainda ano passado. Amamos todas as músicas dela, não tem como escolher somente uma — contou Juliana.

Iasodara e Juliana não esconderam a animação de conseguirem ver a artista de pertinho Porthus Junior / Agencia RBS