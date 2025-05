O que falta para o RS poder aproveitar a ampliação anunciada pela China para a  carne de frango do Brasil 

Brasil é líder absoluto nas exportações globais de carne de frango. ABPA / Divulgação

Há uma notícia importante que vem da missão brasileira na China: o país asiático ampliará a cesta de compras do Brasil. Miúdos de frangos, carne de peru e de pato entram agora na relação de proteína animal que pode ser exportada para o gigante asiático.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (13) e traz a perspectiva de um mercado promissor, conforme destacou o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luís Rua:

_ Foram cinco produtos abertos (miúdos de frango, carne de pato e peru grãos derivados do etanol de milho e farelo de amendoim) que se somam aos pescados, no final de abril. O impacto bastante grande, de aproximadamente US$ 20 bilhões. Esse é o tamanho do mercado que a gente abre agora.

A notícia é bem recebida pelo setor, que vinha buscando esse adicional, em razão do valor agregado. A China é o principal comprador de frango do Brasil, ajudando a garantir resultados positivos no total das exportações brasileiras. No primeiro quadrimestre deste ano, foram embarcadas 1,86 milhão de toneladas, 9,5% a mais do em igual período de 2024. Em receita, os US$ 3,49 bilhões alcançados representam um crescimento de 15,5% na mesma comparação.

_ É um resultado direto desta missão, que mostra, também, a confiança chinesa na capacidade brasileira de fornecer produtos de alta qualidade, com sanidade e em oferta adequada ao mercado _ avaliou Ricardo Santin, presidente da ABPA, que está na missão no país asiático.

Terceiro maior exportador de carne de frango entre os Estados brasileiros, o Rio Grande do Sul também comemora a ampliação, mas está na expectativa de um outro anúncio, fundamental para que possa acessar a nova conquista. É que a China mantém suspensas as compras do Estado em razão do caso único e encerrado da doença de New Castle, registrado em julho do ano passado.

_ Há boas expectativas de que em maio seja anunciada a reabertura do Estado. Quando o RS for liberado, também poderá exportar esse tipo de produto _ observa José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

