"O Rio Grande do Sul tem meu coração", diz Lauana Prado, que se apresenta em Caxias do Sul

Lauana Prado retorna a Caxias do Sul para show nos Pavilhões da Festa da Uva, nesta sexta-feira (21). Fábio Ponce / Divulgação

Um dos principais nomes do ritmo sertanejo atualmente, a goianiense Lauana Prado retorna a Caxias do Sul para show da turnê Transcende, que traz no repertório as canções do trabalho audiovisual Lauana Prado — Transcende Ao Vivo no Ibirapuera.

A apresentação será nesta sexta-feira (21), às 22h30min, nos Pavilhões da Festa da Uva. Os ingressos ainda estão à venda pelo site Minha Entrada, a partir de R$ 50(+taxas).

Do sucesso de sua versão da canção Escrito nas Estrelas até a turnê europeia recém concluída, a cantora diz que sua carreira entrou numa fase mais madura e consolidada. A última vez que esteve em Caxias foi em 2023, quando Lauana se apresentou no Portal Bowling. Ela se lembra com carinho dessa passagem pela Serra:

— São sempre oportunidades incríveis de estar perto dos meus fãs gaúchos! Estou animada para voltar, sempre sou muito bem recebida em Caxias e na região. Com certeza será mais uma noite maravilhosa. Vamos fazer o “pau cair da fôia”!

Por causa da agenda apertada, Lauana nem sempre consegue curtir a Serra da forma como gostaria:

— Geralmente quando tenho a oportunidade de estar na Serra gaúcha é trabalhando. Com o cronograma apertado dos shows é mais difícil passear e conhecer as regiões. Mas me encanto pelas pessoas, pelas paisagens nesse trânsito entre uma apresentação e outra. O Rio Grande do Sul tem meu coração! — declara.

Lauana antecipa que o show da turnê Transcende tem performances como Sombra Desconhecida, parceria com Zé Neto e Cristiano, Kamasutra, Saudade Burra, parceria com Simone Mendes e hits da carreira como Cobaia, Whisky Vagabundo, Escrito nas Estrelas e Haverá Sinais, canção com a dupla Jorge e Mateus. Entrarão no set list deste show em Caxias releituras de clássicos da música sertaneja, assim como ocorreu em seus últimos shows pela Europa.

— Foi a minha primeira turnê internacional, passamos por Portugal e Suíça fazendo shows incríveis. Foi um grande sonho realizado! Conquistar o meu espaço no Brasil foi com muito trabalho nesses 18 anos de carreira e ter ido para o exterior coroou o excelente momento que estou vivendo. Os fãs portugueses pediam muito essa turnê, mas Deus preparou tudo no momento certo. Foi muito especial e com certeza quero voltar mais vezes — orgulha-se.

Lauana Prado também é uma figura que quebra padrões da música sertaneja. Não apenas por ser uma mulher num ambiente majoritariamente masculino, mas também porque levanta a bandeira do LGBTQIA+. Contudo, ela diz que a cena musical da música sertaneja vem mudando e o espaço das mulheres está crescendo.

— De modo geral, a atuação das mulheres no sertanejo já é uma grande quebra de padrão. Tivemos nomes importantes construindo essa história, como as Irmãs Galvão, Inezita Barroso, Roberta Miranda, Paula Fernandes… Sei que hoje, como uma das artistas de destaque no Brasil, tenho uma responsabilidade grande de seguir esse legado e tornar ainda maior. Ao longo desse tempo, nós mulheres, provamos o nosso talento com trabalho — afirma.

