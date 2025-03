Cantora norte-americana Lo Steele é atração nesta quinta-feira em Caxias do Sul

Lo Steele acompanhada do guitarrista Igor Prado, com quem excursiona pelo Brasil

O Memphis Juke Joint, bar que fica na sede social do Clube Juvenil, em Caxias do Sul, recebe nesta quinta-feira a cantora norte-americana Lo Steele, que está em sua primeira turnê pelo Brasil. A apresentação será na companhia dos Prado Brothers, de São Paulo e o show de abertura ficará por conta do cantor e guitarrista carioca Alamo Leal.

Todos estão na Serra para participar do Mississippi in Concert, que ocorre de sexta-feira a domingo em São Francisco de Paula.

SOBRE LO STEELE

Lo Steele já se apresentou em locais renomados como The Aladdin Theatre, Mississippi Studios, Doug Fir Lounge e Revolution Hall, além de festivais de destaque como o Waterfront Blues Festival, o Cathedral Park Jazz Festival e o PDX Jazz Fest. Em sua trajetória, já abriu o show de Tank and the Bangas no Revolution Hall e colaborou com grandes nomes como Gerald Clayton, Gino Vannelli, Domo Branch, Curtis Salgado e outros.