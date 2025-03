Mississippi in Concert é atração para os fãs de blues em São Francisco de Paula, no fim de semana

Lo Steele, cantora norte-americana de blues e soul, está em sua primeira turnê pelo Brasil e irá passar por São Francisco de Paula no fim de semana Divulgação / Divulgação

São Francisco de Paula recebe neste primeiro final de semana a primeira edição do Mississippi in Concert, evento que conta com produção e curadoria do Mississippi Delta Blues Festival.

Inspirada nos festivais sulistas norte-americanos, que promovem a circulação de pessoas pela cidade, o evento terá quatro palcos oficiais, sendo três deles gratuitos. As atrações ocorrem entre 11 e 23 horas, com diversos shows (confira a programação completa no final da matéria). Destaque para a cantora norte-americana Lo Steele, que se apresenta acompanhada da banda paulista The Prado Brothers, liderada pelo guitarrista Igor Prado.

Veterano do blues nacional, carioca Álamo Leal é atração confirmada em São Chico Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Os dois palcos principais, ambos gratuitos, estarão localizados na avenida Júlio de Castilhos, próximo ao monumento Os Tropeiros, e na praça Nossas Raízes, que abrigará o Front Porch Stage, a tradicional “Casinha do Blues" do MDBF.

Os amantes do blues terão ainda o Hermann's Juke Joint Stage, um espaço gratuito preparado no bairro Indianápolis, que conta a história da música (e do gênero) na cidade serrana. As atrações também irão passar pelo Parador Hampel, no tradicional almoço A Ferro e Fogo, no domingo (com reservas antecipadas).

Cantora Gisa Londero será uma das representantes da cena blueseira caxiense no Mississippi in Concert Porthus Junior / Agencia RBS

Além dos palcos principais, eventos paralelos ocorrerão em bares e estabelecimentos da cidade. O ingresso único para eventos paralelos será de R$ 45. O ingresso também garante acesso à noite de abertura (sexta, 21) no Lírio Cozinha Artesanal (Av. Júlio de Castilhos, 168), a partir das 20h.

O evento conta com patrocínio da prefeitura de São Francisco de Paula.

PROGRAMAÇÃO

PALCO TROPEIROS

(Av. Júlio de Castilhos, 477) com shows gratuitos

Sábado, 22

ANDY SERRANO & HARD BLUES TRIO - 16h às 17h / 18h às 19h

LO STEELE (USA) & PRADO BROTHERS 20h às 21h / 22h às 23h

Domingo, 23

ALAMO LEAL (RJ) & THE COTTON PICKERS - 16h às 17h / 18h às 19h

GISA LONDERO BLUES BAND - 20h às 21h / 22h às 23h

PALCO NOSSAS RAÍZES

(Av. Getúlio Vargas, 11) com shows gratuitos.

Sábado, 22

BLUE HITS - 15h às 16h /17h às 18h

UNCLE GEORGE - 19h às 20h/ 21h às 22h

Domingo, 23

RICARDO LEITÃO - - 16 às 17h / 18h às 19h

BARBA & BLUES - 19h às 20h / 21h às 22h

HERRMANN'S JUKE JOINT

(Passeio Caaguas, 535, bairro Indianápolis), com shows gratuitos.

Sábado, 22

ALAMO LEAL (RJ) / UNCLE GEORGE - das 11h às 15h

PALCO A FERRO E FOGO

Rua Boca da Serra, 445, com ingresso promocional único.

Domingo, 23

LO STEELE (USA) & PRADO BROTHERS (SP) - das 13h às 15h (durante o evento A Ferro e Fogo), evento pago*.

*Mais informações sobre os valores do Ferro e Fogo (open food e bebidas) (54) 96929717.

Eventos paralelos do Mississippi in Concert: 21, 22 e 23, com ingresso único e promocional

Quanto: R$45 já à venda na uniticket**