Bom Dia! Saltando para mais um dia. A semana vai chegando ao seu final. O outono nos recorda que algumas coisas é necessário soltar. Algo novo está a caminho. Desprender é um exercício que rende bons resultados. Feliz dia!

“Economize opiniões, o mundo precisa é de exemplos.” (Rosi Coelho)

Os meios foram multiplicados e as palavras estão em todos os recantos, de todas as formas. São tantas palavras que chegamos ao ponto de sentir saudades do silêncio. Às vezes, chego a pensar que as pessoas estão desacreditadas de determinadas palavras, principalmente quando proferidas por pessoas que estão distantes da ação.

Leia Mais A verdade é que ser gentil não é sobre os outros, mas sobre nós mesmos

A eloquência das palavras está na concretização do que elas significam ou expressam. Falar por falar pode perder a importância. O segredo está no encontro da palavra com a ação. Afinal, falar é fácil. Podemos argumentar, criticar, opinar sobre tudo, mas de que adianta ter palavras certas se nossas ações não as sustentam?

O verdadeiro impacto não está no que dizemos, mas na forma como vivemos. As pessoas se inspiram muito mais pelo que enxergam do que pelo que ouvem, porque o exemplo tem um poder que nenhuma opinião pode superar. O mundo já está cheio de julgamentos e conselhos que ninguém pediu.

O que realmente faz diferença são as atitudes que constroem, que ensinam sem necessidade de discursos, que inspiram sem imposição. Quem vive com coerência não precisa se justificar, pois sua forma de agir fala por si. E quem prega uma coisa, mas faz outra, cedo ou tarde, perde a credibilidade. Se queremos um mundo melhor, não basta falar sobre amor, respeito e empatia. Precisamos praticar. Pequenos gestos falam mais alto do que qualquer discurso.

O jeito como tratamos as pessoas, como enfrentamos desafios e como lidamos com o próximo diz mais sobre nós do que qualquer opinião bem formulada. O verdadeiro ensinamento não está nas palavras, mas na vida que escolhemos levar. O mundo não precisa de mais opiniões vazias.