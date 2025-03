O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (21) a assinatura de um contrato com a empresa Boeing para uma nova geração de aviões de combate, batizados de F-47 . O intuito é substituir as aeronaves F-22, em serviço há cerca de duas décadas.

— Não há nada no mundo que se compare a ele , e ele será conhecido como o F-47; os generais escolheram esse nome, e é um número bonito: F-47 — declarou Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

Introduzido em 2005, o F-22 conta com tecnologia que o torna furtivo e extremamente manobrável . Ainda não se conhecem as peculiaridades do novo F-47, mas Trump afirmou que ele será “quase invisível” , ainda mais manobrável e poderoso, além de ser capaz de voar “com muitos drones”, algo que “nenhum outro avião pode fazer”.

“Quase invisível”

O programa americano para substituir os F-22 foi suspenso em 2024, durante o mandato do ex-presidente democrata Joe Biden, devido ao seu custo. A medida foi uma preocupação para Trump, que encarregou o bilionário Elon Musk de cortar drasticamente os gastos públicos por meio do Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

A Escrituração de Orçamento do Congresso estimou em 2018 que as novas aeronaves de geração poderiam custar até US$ 300 milhões por unidade, valor muito superior ao de várias aeronaves atualmente em uso no arsenal americano.