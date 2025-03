Aeroporto de Heathrow deve retomar 100% dos voos neste sábado

Após rumores de que o aeroporto de Heathrow pudesse seguir fechado "pelos próximos dias", a administração confirmou que as operações serão totalmente retomadas a partir de sábado (22). O terminal, que é o principal de Londres e o maior da Europa, foi totalmente fechado nesta sexta-feira (21), devido a um incêndio em uma subestação de energia elétrica, que causa um apagão na região.

"Nossas equipes trabalharam incansavelmente desde o incidente para garantir uma recuperação rápida. Agora podemos reiniciar os voos com segurança, priorizando a repatriação e a realocação de aeronaves. Por favor, não viaje para o aeroporto, a menos que a sua companhia aérea tenha lhe aconselhado a fazê-lo. Esperamos executar uma operação completa amanhã (sábado) e forneceremos mais informações em breve", diz comunicado divulgado pelo aeroporto por volta das 16h no horário local (13h em Brasília).

Segundo o g1, duas companhias aéreas anunciaram a retomada de seus voos no Heathrow a partir da noite desta sexta-feira: a United Airlines e a Air Canadá. "O Heathrow está reabrindo e planejamos operar nossa programação regular de voos para Londres a partir da noite desta sexta", anunciou um porta-voz da Air Canadá.

Temor por suspensão prolongada

Poucas horas antes, a administração do Aeroporto de Heathrow havia informado que as operações de pouso e decolagem poderiam seguir suspensas por mais tempo.

"Antecipamos interrupções significativas nos próximos dias e recomendamos que os passageiros não se dirijam ao aeroporto em nenhuma circunstância até a sua reabertura", dizia nota divulgada pela Heathrow Airport Holdings.

Todos os 1.357 voos programados até as 23h59min desta sexta-feira no horário local (20h59min, no horário de Brasília) foram suspensos durante a manhã.

A British Airways, principal companhia aérea que opera em Heathrow, orientou os clientes a evitar o aeroporto até novo aviso. Já a Virgin Atlantic cancelou todos os seus voos com origem ou destino no terminal até segunda-feira (24). As empresas ainda não atualizaram informações sobre as suas operações após o anúncio de retomada do aeroporto.

O incêndio

O fogo começou às 23h23min (20h23min no horário de Brasília) de quinta-feira (20), mas de acordo com o Corpo de Bombeiros local, foi controlado por volta das 8h desta sexta (5h em Brasília).

— Conseguimos controlar o incêndio e evitar a sua propagação — relataram os bombeiros, acrescentando que embora a energia tenha sido restaurada em algumas propriedades, "continuamos trabalhando para minimizar as interrupções".

Além das instalações do aeroporto, "um grande número de residências e empresas locais" foram afetadas pelo incêndio, de acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pat Goulbourne. Por conta do fogo, 150 pessoas foram retiradas da área e um perímetro de segurança de 200 metros foi estabelecido.

Cerca de 200 destinos

Construído em 1946, Heathrow, cerca de 25 quilômetros a oeste de Londres, é o maior dos cinco aeroportos que atendem a capital britânica. Tendo atingido o seu limite de capacidade, o governo britânico deu sinal verde em janeiro para construir uma terceira pista, após anos de recursos contra a expansão por parte de moradores locais. A previsão é de que as obras sejam concluídas até 2035.

Dos aproximadamente 200 destinos atendidos, Dublin, Los Angeles, Madri e Nova York são os mais populares. Quase 84 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto em 2024, um terço deles vindo da vizinha União Europeia.

Esses números fazem dele o mais movimentado da Europa, à frente do aeroporto Charles de Gaulle, de Paris (70 milhões), do Aeroporto Schiphol, de Amsterdã (67), e do Aeroporto de Barajas, em Madri (66).