Incêndio em Londres fecha o Aeroporto de Heathrow, o maior da Europa, afetando o tráfego global

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, no Reino Unido, o maior da Europa, foi forçado a fechar nesta sexta-feira (21) devido a um incêndio em uma subestação elétrica que fornece energia ao terminal, disseram autoridades.

A interrupção no funcionamento de um dos aeroportos mais movimentados do mundo gera cancelamentos e desvios em centenas de outros voos. A Heathrow Airport Holdings, administradora do terminal, anunciou que "para garantir a segurança, o aeroporto permanecerá fechado até as 23h59min (horário de Londres) do dia 21 de março".

O fogo começou às 23h23min (20h23min no horário de Brasília) de quinta-feira (20), mas de acordo com o Corpo de Bombeiros local, foi controlado por volta das 8h desta sexta (5h em Brasília).

Leia Mais Procuradora-geral dos EUA acusa três pessoas por ataques contra a Tesla

— Conseguimos controlar o incêndio e evitar a sua propagação — relataram os bombeiros, acrescentando que embora a energia tenha sido restaurada em algumas propriedades, "continuamos trabalhando para minimizar as interrupções".

Cancelamento e desvios de voos

Várias viagens foram desviadas, de acordo com o site de monitoramento de voos Flightradar24, enquanto as autoridades aeroportuárias disseram que esperavam "interrupções significativas nos próximos dias".

O fechamento de Heathrow, que causará grandes interrupções no tráfego aéreo global, afetará pelo menos 1.351 voos de ida e volta ao aeroporto, de acordo com o Flightradar.

Heathrow conecta-se com 80 países e opera 1,3 mil decolagens e pousos diariamente, permitindo que 230 mil passageiros passem por seus terminais todos os dias. Cerca de 120 voos para o aeroporto estavam no ar quando o fechamento foi anunciado.

Dois voos da Qantas para o aeroporto de Londres, de Perth, na Austrália, e de Cingapura, tiveram de ser desviados para Paris, no Aeroporto Charles de Gaulle, informou a companhia aérea australiana.

Leia Mais Exército de Israel anuncia morte de chefe de segurança interna do Hamas após bombardeio em Gaza

Sete voos da United Airlines tiveram de retornar ao aeroporto de origem ou ser direcionados para outros destinos, de acordo com a companhia aérea norte-americana. Um porta-voz da AENA, operadora do aeroporto espanhol, informou que 54 voos estavam programados para sexta-feira, principalmente de Madri e Barcelona, ​​com destino ou origem em Heathrow.

O Aeroporto Gatwick, ao sul de Londres, anunciou que estava começando a receber voos que deveriam pousar em Heathrow.

No Aeroporto Changi, de Cingapura, um casal que embarcaria em um voo para Londres disse à AFP que já estava na área de embarque quando foi notificado do cancelamento.

— Eles reservaram um hotel para nós e disseram que nos avisariam sobre o próximo voo disponível. Foi tudo o que nos disseram — explicou o casal.

Impacto significativo

A British Airways anunciou que o fechamento terá um "impacto significativo" nas operações da empresa e nos clientes, e que está trabalhando o mais rápido possível para "informá-los sobre as suas opções de viagem para as próximas 24 horas e além".

Leia Mais Em conversa com Zelensky, Trump diz que usinas nucleares da Ucrânia poderiam ser operadas pelos Estados Unidos

Além das instalações do aeroporto, "um grande número de residências e empresas locais" foram afetadas pelo incêndio, de acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pat Goulbourne. Por conta do fogo, 150 pessoas foram retiradas da área e um perímetro de segurança de 200 metros foi estabelecido.

Os bombeiros pediram aos moradores que mantivessem as janelas fechadas devido à densa fumaça do incêndio, pedindo que as pessoas evitassem a área.

O ministro britânico da Energia, Ed Miliband, disse que o seu governo faria todo o possível para restaurar a energia em Heathrow. O apagão deixou 100 mil casas sem energia durante a noite, mas a energia já foi restaurada em praticamente toda a área, exceto em cerca de 4 mil casas.

Cerca de 200 destinos

Construído em 1946, Heathrow, cerca de 25 quilômetros a oeste de Londres, é o maior dos cinco aeroportos que atendem a capital britânica. Tendo atingido o seu limite de capacidade, o governo britânico deu sinal verde em janeiro para construir uma terceira pista, após anos de recursos contra a expansão por parte de moradores locais. A previsão é de que as obras sejam concluídas até 2035.

Dos aproximadamente 200 destinos atendidos, Dublin, Los Angeles, Madri e Nova York são os mais populares. Quase 84 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto em 2024, um terço deles vindo da vizinha União Europeia.

Esses números fazem dele o mais movimentado da Europa, à frente do aeroporto de Paris (70 milhões), do Aeroporto Schiphol, de Amsterdã (67), e do Aeroporto de Barajas, em Madri (66).