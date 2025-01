Jornalista gaúcha assume como vice-presidente de associação dos correspondentes em Londres

Fundada em 1888, a entidade é a mais antiga associação de jornalistas estrangeiros do mundo e reúne 500 membros permanentes, correspondentes internacionais de 60 países - 300 órgãos de imprensa diferentes. A FPA auxilia o trabalho dos profissionais no Reino Unido, com credenciamento, acessos ao parlamento, ao governo e em eventos inclusive da família real.