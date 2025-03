Exército de Israel anuncia morte de chefe de segurança interna do Hamas após bombardeio em Gaza

O Exército de Israel anunciou, nesta quinta-feira (20), matou Rashid Jahjuh durante um bombardeiro realizado na Faixa de Gaza nos últimos dias. Ele era apontado como chefe da agência de segurança interna do Hamas, responsável por proteger líderes do grupo terrorista palestino.

"Nos últimos dias, o Exército e a agência de segurança Shin Bet alvejaram e eliminaram o terrorista Rashid Jahjuh, chefe da Agência de Segurança Geral do Hamas, que assumiu o cargo após a eliminação de seu antecessor, Sami Oudeh, em julho de 2024", anunciou, em árabe, o porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, em uma publicação no X.