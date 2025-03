Divulgada programação do evento que celebra o Dia Mundial da Criatividade em Caxias do Sul

O evento que celebra o Dia Mundial da Criatividade 2025 (World Creativity Day) acontece em Caxias do Sul nos dias 21, 22 e 23 de abril e já tem a programação confirmada. A atividade ocorre simultaneamente em outras 66 cidades do Brasil e países da Europa e Ásia Central com o objetivo de conectar talentos e promover a inovação por meio de workshops, painéis e performances artísticas. Todas as ações são gratuitas. Veja como se inscrever.

Em Caxias do Sul, as empresas que vão ajudar a promover o evento são a CIC Caxias, Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), Senac Caxias do Sul, Uniftec e Universidade de Caxias do Sul (UCS). Em cada uma das sedes das entidades serão realizadas 48 ativações, entre elas palestras que envolvem inovação, tecnologia e empreendedorismo, feira multissetorial, aulas de dança, dentre outras. Para participar é necessário se inscrever pelo link de acordo com as atividades escolhidas.