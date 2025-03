Paulistão movimenta R$ 7 bilhões e gera mais de 30 mil empregos

"O Paulistão destaca-se como uma competição de grande relevância, não apenas no âmbito esportivo, mas também no econômico. Os dados fornecem uma compreensão de como o campeonato influencia desde a geração de empregos até a arrecadação de impostos para a economia local e nacional", diz Pedro Daniel, diretor executivo de Esporte e Entretenimento da EY.

De acordo com a EY, o impacto do Paulistão Sicredi em termos de remuneração para as famílias (R$ 2,9 bilhões) é 12 vezes maior do que a massa de remuneração do setor de Artes, Cultura, Esporte e Recreação no Estado de São Paulo (R$ 251 milhões).