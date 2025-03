Morre o ator Richard Chamberlain aos 90 anos

O ator Richard Chamberlain, famoso por seus papéis nas minisséries de televisão "Pássaros Feridos", "Dr. Kildare" e "Shogun", morreu no sábado aos 90 anos, informou a imprensa americana neste domingo (30).

"Foi o Shogun original. Foi o Jason Bourne original. Foi, para uma geração, a quintessência do galã", o homenageou nas redes sociais seu amigo e também ator David Havasi.

Com sua aparência de menino e correto, e a ambição de ser levado a sério, Chamberlain teve uma carreira extraordinária.

Além de seu trabalho em séries de televisão populares, fez musicais em teatros e também papéis clássicos, com destaque para uma interpretação de Hamlet em Birmingham, Inglaterra.

No cinema, encarnou Aramis, de "Os Três Mosqueteiros (1973), e Allan Quatermain em "As Minas do Rei Salomão" (1988). Em 1988, foi o primeiro Jason Bourne da série de TV "A Identidade Bourne".