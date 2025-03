Asteroide "potencialmente perigoso" e maior que pirâmide do Egito passa ao lado da Terra

Distância do corpo rochoso para a Terra foi de 5,1 milhões de quilômetros. Stéphane Masclaux / stock.adobe.com

Um asteroide de 165 metros de altura, maior que a Pirâmide Gizé (147 metros), do Egito, passou ao lado da Terra na manhã desta quarta-feira (26) informou a Nasa, a Agência Espacial dos Estados Unidos.



De acordo com os cálculos da órgão americano, a distância do corpo celeste (2014 TN17) para o planeta foi de aproximadamente 5,1 milhões de quilômetros, intervalo considerado grande, mas o suficiente para a agência apontá-lo como "potencialmente perigoso" (PHA, na sigla em inglês), em razão do seu tamanho.

Conforme a Nasa, os PHAs são os asteroides que se aproximam da Terra a uma distância menor do que 7.480.000 quilômetros ou que possuem diâmetro acima de 140 metros. No caso do 2014 TN17, o tamanho do seu diâmetro poderia variar entre 130 metros e 290 metros.



Os PHAs são atualmente definidos com base em parâmetros que medem o potencial que o corpo celeste tem de fazer aproximações ameaçadoras da Terra, diz a agência espacial americana.



"Asteroides que não conseguem chegar mais perto da Terra do que 0,05 ua (aproximadamente 7.480.000 km ou 4.650.000 milhas) ou são menores do que cerca de 140 m não são considerados PHAs (asteroide potencialmente perigoso)", acrescenta a Nasa.

A UA é uma unidade de medida astronômica que corresponde a 149.597.870 quilômetros.