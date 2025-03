Eclipse solar parcial ocorre neste sábado: veja fotos do fenômeno astronômico ao redor do mundo

Quem olhava para o céu neste sábado (29) a partir de uma ampla faixa do Hemisfério Norte, do Canadá à Sibéria, pôde ver um eclipse solar parcial. O fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, bloqueando uma parte dos raios solares e fazendo com que o Sol pareça ter sido "mordido" no céu.

No Brasil, o primeiro eclipse solar parcial do ano e o 17º deste século até pôde ser visto de uma pequena parte do Amapá, mas com intensidade praticamente imperceptível. Com início às 05h50min e término às 9h45min, o fenômeno teve o seu ápice pelas 7h50min.

No ponto máximo, houve cobertura de cerca de 90% do Sol. Quem estava no nordeste do Canadá ou na Groenlândia teve a melhor vista.

Para visualizar o fenômeno, é essencial usar óculos especialmente adaptados para eclipses. À primeira vista, nenhuma diferença será percebida, mas se o céu estiver limpo, será possível testemunhar o espetáculo. A luz solar intensa pode causar queimaduras nos olhos e danos irreparáveis.