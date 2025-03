Eclipse solar ao vivo: assista ao fenômeno em tempo real

No Brasil, eclipse poderá ser visto em uma pequena parte do Amapá.

Assista ao eclipse ao vivo

Poucas partes do mundo conseguirão ver o eclipse solar parcial de 29 de março. Sua visibilidade será em algumas regiões do Hemisfério Norte , como Canadá, EUA e partes da Europa.

No Brasil, poderá ser visto em uma pequena parte do Amapá, mas com intensidade praticamente imperceptível.