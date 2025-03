Eclipse solar ocorrerá no dia 29 de março; saiba horário

No próximo sábado (29) ocorrerá o eclipse solar parcial , um dos fenômenos previstos no calendário astronômico de 2025 .

Assim como em outros tipos de eclipses, nem todas as regiões do planeta poderão observá-lo.

A visibilidade desses eventos depende da localização geográfica do observador — é necessário estar na faixa do horizonte onde o eclipse ocorre.

O que é um eclipse solar parcial?

Onde pode ser visto

Poucas partes do mundo conseguirão assistir ao eclipse solar parcial de 29 de março. Sua visibilidade será em algumas regiões do Hemisfério Norte , como Canadá, EUA e partes da Europa.

No Brasil, poderá ser visto em uma pequena parte do Amapá, mas com intensidade praticamente imperceptível. O site Time and Date informou que ele será visível, de forma quase imperceptível, entre 6h20min e 6h41min da manhã.