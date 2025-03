Eclipse lunar no Brasil e no mundo: veja as fotos da "Lua de Sangue"

O céu da madrugada desta sexta-feira (14) foi palco de um espetáculo astronômico raro: o primeiro eclipse lunar total de 2025 . O fenômeno ocorre quando Sol, Terra e Lua se alinharam, fazendo com que o satélite natural seja encoberto pela sombra terrestre.

No Brasil, a fase total do eclipse começou às 3h26min (horário de Brasília) e durou cerca de uma hora e cinco minutos. O ápice foi registrado às 3h59min , quando a Lua adquiriu um tom avermelhado, característico dos eclipses totais, fenômeno conhecido como "Lua de Sangue" .

O evento pôde ser observado em diversas partes do mundo , incluindo toda a América Latina, além de regiões da América do Norte, Europa Ocidental e África Ocidental (veja fotos na galeria acima).

Apesar de estar previsto para ocorrer novamente em setembro, será o único eclipse lunar total observável no Brasil em 2025. O próximo será apenas em 2029 .

O que é um eclipse lunar total?

Um eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham perfeitamente, fazendo com que o planeta projete sua sombra sobre a Lua.

Esse processo faz com que a Lua adquira um tom avermelhado, devido a um fenômeno chamado Dispersão de Rayleig h – o mesmo que dá cor ao pôr do sol.

Como as ondas de luz azul são mais facilmente dispersadas, apenas as avermelhadas atingem a Lua, criando a coloração característica da "Lua de Sangue".

Quando será o próximo eclipse lunar total?

O próximo eclipse total da Lua ocorrerá em setembro, mas não poderá ser visto do Brasil.

Para os brasileiros, a próxima oportunidade de observar esse fenômeno será apenas em 2029. Até lá, apenas eclipses parciais ou penumbrais poderão ser acompanhados no país.

Próximos eventos astronômicos do ano

O calendário astronômico de 2025 ainda reserva diversos fenômenos . O próximo grande evento será um eclipse solar parcial em 29 de março, mas ele não será visível no Brasil. Além dele, o ano ainda terá outros três, que poderão ser observados apenas em outras partes do mundo.

O céu também será palco de chuvas de meteoros ao longo do ano. Entre as mais aguardadas está a Eta Aquáridas, que terá seu pico em 5 de maio, com até 40 meteoros por hora.