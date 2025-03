"Lua de Sangue": saiba quando o eclipse lunar atingiu o ápice no RS

"Lua de Sangue" no céu do Rio Grande do Sul.

O ápice do evento foi registrado às 3h58min, e a Lua só voltou a brilhar completamente por volta das 7h. O Observatório Heller & Jung, localizado em Taquara, no Vale do Paranhana, acompanhou e registrou a evolução do eclipse. Imagens capturadas mostraram a transição do satélite ao longo das diferentes fases do fenômeno.