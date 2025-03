"Lua de sangue" ilumina o céu de cidades do norte do RS

Na madrugada desta sexta-feira (14), o céu do Rio Grande do Sul foi palco de um eclipse lunar total . O fenômeno pôde ser visto em cidades como Passo Fundo e Iraí.

O eclipse, que começou por volta de 00h57min, com o início do eclipse penumbral, atingiu o seu ápice por volta de 03h58min (horário de Brasília). Neste momento, a Lua ficou completamente na sombra da Terra e com tom avermelhado que caracteriza a chamada “lua de sangue”.

O que é um eclipse lunar?

Quando a luz do Sol atravessa a atmosfera do nosso planeta, ela é dispersa — um fenômeno semelhante ao que faz o céu parecer azul durante o dia.

Porém, as ondas de luz azul e violeta são espalhadas em todas as direções, enquanto as ondas mais longas, como as do vermelho e do laranja, continuam a trajetória e atingem a superfície lunar.