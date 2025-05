Previsão de temporal e chuva forte coloca RS sob alerta nesta quarta-feira

Chuva deve atingir metade centro-sul, parte do norte e do noroeste do Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A chuva não deve dar trégua em algumas regiões do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Nesta quarta-feira (7), a metade centro-sul, parte do norte e do noroeste do Rio Grande do Sul ficam sob alerta para temporais e grandes acumulados de água. A chuva deve ser contínua, com períodos de forte intensidade e presença de raios e vento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de tempestade e alagamentos na Fronteira Oeste e parte da Região Central. O comunicado é válido, pelo menos, entre 9h e 22h.

No período, conforme indica o órgão federal, o volume de chuva pode chegar aos 100 milímetros e as rajadas de vento devem variar entre 60 km/h e 100 km/h. Há possibilidade de granizo e o risco de queda de árvores e corte de energia elétrica.

Ao longo da quarta-feira, por exemplo, a cidade de Maçambará pode registrar 63 milímetros de chuva. São Borja, deve ter 47 milímetros, enquanto Alegrete, 37 milímetros.

O que está provocando essa condição?

De acordo com a Climatempo, um sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai e um alto fluxo de umidade vindo do norte do Brasil em direção ao Rio Grande do Sul são as causas da chuva nesta região do Estado, que também está sob influência de uma massa de ar quente.

A passagem de frentes frias próximas ao sul gaúcho, associada a essas elementos, estimula um choque térmico e a formação de nuvens carregadas.

Além disso, as áreas de chuva não devem conseguir se espalhar pelo sul do Brasil por conta de um bloqueio atmosférico. Sendo assim, por quase toda a semana, a chuva fica concentrada sobre parte do território gaúcho. Para o leste, no entanto, não há previsão de chuva.

E como deve ficar a temperatura?

A temperatura continua mais elevada do que a média para essa época do ano. Contudo, com a chuva mais presente, os índices devem cair um pouco em comparação ao observado na segunda (5) e na terça-feira (6).

Em Bagé, por exemplo, a mínima chega aos 18ºC e a máxima, aos 25ºC. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 16ºC e 24ºC. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 18ºC e 26ºC.

Previsão para os próximos dias

A semana vai terminar com bastante chuva no Estado e com risco alto para transtornos, indica a Climatempo. O deslocamento de uma nova frente fria na noite de quinta (8) e durante a sexta (9) vai espalhar a chuva. Há chance de temporais, inclusive com queda de granizo e vento com rajadas de até 100 km/h.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (7)

Região Metropolitana

Dia de sol entre nuvens. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17ºC e 29ºC.

Campanha

Quarta-feira chuvosa durante o dia e à noite. Em Bagé, a mínima chega aos 18ºC e a máxima, aos 25ºC.

Fronteira Oeste

Região deve ter um dia nublado com chuva. À tarde, há previsão de temporal. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 19ºC e 24ºC.

Litoral Norte

É esperado um dia de sol com períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade. Em Tramandaí, a mínima atinge os 19ºC e a máxima, os 24ºC.

Litoral Sul

Quarta-feira chuvosa durante o dia e à noite. Em Rio Grande, o dia começa com 20ºC e pode chegar aos 24ºC.

Região Central

O dia deve ser chuvoso na região. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 18ºC e 26ºC.

Região Norte

A previsão indica que o dia será de sol com muitas nuvens, seguido por pancadas de chuva à tarde. Noite com nebulosidade. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 16ºC e 24ºC.

Região Noroeste

O dia será nublado e com chuva pela manhã. Sol aparece e as nuvens diminuem à tarde. Em Santa Rosa, o dia começa com 19ºC e pode chegar aos 25°C.

Região Sul

Dia nublado e com chuva de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde. Em Canguçu, o termômetro varia entre 17ºC e 25ºC.

Serra

Tempo continua estável na região, com predomínio de sol entre nuvens. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 15ºC e 24ºC.

*Produção: Carolina Dill