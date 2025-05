Norte do RS Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Homem morre após ser atingido por tronco de árvore em Planalto

Guido Antonio Tressi trabalhava na retirada de eucaliptos com um trator no interior do município. Vítima morreu no local

05/05/2025 - 18h45min