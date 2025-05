Atlético Grau x Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30min, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana . O jogo ocorre no Estadio Alejandro Villanueva, em Lima.

O Tricolor vem de vitória sobre o Santos no Brasileirão . Na Sul-Americana, empatou em 2 a 2 com o Godoy Cruz na última rodada.

O Grau perdeu por 3 a 0 para o Huancayo no Peruano, enquanto na Sul-Americana ficou no 2 a 2 com o Sportivo Luqueño.