Evento gaúcho sobre tecnologia no agronegócio terá palestra com Nobel da Paz; saiba quando

O evento trará debates, interações e palestras para capacitar profissionais sobre as tecnologias e tendências do agronegócio. É realizado pela CCGL , que tem sede em Cruz Alta , no noroeste gaúcho, e pela Rede Técnica Cooperativa (RTC) , formada por 30 cooperativas agropecuárias gaúchas.

Vencedor de dois prêmios Nobel , distinção internacional às pessoas que contribuíram para a humanidade, Rattan Lal é um dos maiores especialistas em ciência do solo no mundo .

Ao longo da vida, se dedicou a estudar o solo e a agricultura regenerativa para resolver questões globais como as mudanças climáticas , qualidade da água e segurança alimentar . Ele fará uma participação online no evento.

— O pesquisador Rattan Lal trará uma mensagem sobre as dificuldades enfrentadas pelos produtores gaúchos e a importância da harmonia entre a produtividade e as questões ambientais — adiantou o presidente da CCGL, Caio Vianna.

Além dele, outros 13 especialistas do setor agropecuário falarão sobre a produtividade agrícola, ciência do solo, meio ambiente e recuperação econômica na agricultura. O evento leva em conta as recentes quebras de safra e a enchente que causou mortes e estragos no Rio Grande do Sul em 2024. O excesso de chuva, inclusive, foi o motivo para o encontro não acontecer no ano passado.