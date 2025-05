Jornalista peruano é assassinado na Amazônia

O jornalista peruano Raúl Celis López, âncora de uma rádio na região de fronteira com o Brasil, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (7) na cidade de Iquitos, informou na rede X a Associação Nacional de Jornalistas (ANP).

López é o segundo jornalista assassinado a tiros por matadores no Peru este ano. Em janeiro, Gastón Medina, proprietário de um canal regional na cidade de Ica, no sul do país, foi assassinado por denunciar corrupção e extorsão.