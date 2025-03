O eclipse lunar total, também conhecido como "Lua de Sangue", pôde ser visto no céu já nas primeiras horas desta sexta-feira (14). O fenômeno, que começou por volta de 00h57min, com o início do eclipse penumbral, atingiu o seu ápice por volta de 03h58min (horário de Brasília). Neste momento, a Lua ficou completamente na sombra da Terra e com tom avermelhado.

Foi possível acompanhar o fenômeno no canal do Observatório Nacional (ON), ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, no YouTube, que mobilizou milhares de entusiastas. GZH também transmitiu o evento astronômico.

Como foi?

O eclipse variou entre as fases parcial e penumbral (saiba mais detalhes abaixo). O fenômeno começou pouco antes da 1h da madrugada (horário de Brasília), com o eclipse penumbral, com pico às 03h26min e auge às 03h58min, quando a lua ficou completamente mergulhada na sombra da Terra, adquirindo um tom vermelho intenso.

Ainda segundo a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), o eclipse parcial deve terminar às 05h47min. A fase penumbral deve se estender até às 7h.

O que é um eclipse lunar total

Eclipse lunar pode ter três fases. Lukassek / stock.adobe.com

Um eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados. Isso faz com que o planeta projete sua sombra sobre o satélite.

Durante esse período, a luz do Sol que atravessa a atmosfera terrestre sofre um fenômeno conhecido como Dispersão de Rayleigh — o mesmo que dá cor ao pôr do sol.

Como as ondas de luz azul são mais facilmente dispersas, apenas as avermelhadas atingem a Lua. Isso resulta no tom vermelho característico da "Lua de Sangue".

Um eclipse lunar pode ter três variações:

Total : quando a sombra da Terra encobre toda a superfície da Lua e, consequentemente, o satélite não recebe luz solar e fica "às escuras"

: quando a sombra da Terra encobre toda a superfície da Lua e, consequentemente, o satélite não recebe luz solar e Parcial : ocorre quando parte da superfície é coberta pela sombra da Terra e o restante recebe iluminação do Sol

: ocorre quando parte da superfície é coberta pela sombra da Terra e o restante recebe iluminação do Sol Penumbral: a maior parte recebe luz solar, apenas uma parte sutil fica sobre a sombra terrestre

Quando será o próximo eclipse lunar total?

Após o evento de março, o ano terá outro eclipse lunar total em setembro. Porém, ele não será visível no Brasil.