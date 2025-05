Conectando gerações, evento em Lavras do Sul reúne artesãs que passam a integrar a Rota da Lã

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O artesanato em lã é patrimônio cultural que fomenta alternativas para o turismo rural, preservando tradições e agregando valor aos produtos e serviços. Por isso, a Rota da Lã tem um importante papel, sendo um arranjo colaborativo de desenvolvimento regional organizado para promover e divulgar a lã como parte da sociobiodiversidade do bioma Pampa.

E, com promoção da própria Rota da Lã, em 16 e 17 maio, ocorre o 1º Encontro das Mulheres de Fibra da Lã, em Lavras do Sul, na região da Campanha. A atração reunirá artesãs de diferentes municípios que passam a integrar a Rota da Lã, fortalecendo a Rede Centro de Referência em Artesanato Lãs do Rio Grande do Sul e a implementação do Museu da Lã, museu de território.

O encontro inclui atividades de formação e caminhada ecológica na beira do Rio Camaquã. Tudo dentro do contexto que o Estado é responsável por mais de 90% da produção nacional de lã, de acordo com os coordenadores da Rota da Lã. E as mulheres são fundamentais por preservar o saber e fazer ancestral que, até hoje, gera renda para suas famílias.

— O evento é a conexão entre passado, presente e futuro, destacando o protagonismo feminino na preservação e ressignificação desta tradição — destaca Letícia de Cássia, uma das organizadoras do evento. — É um mundo de cuidados e afetos com o trabalho em lã.