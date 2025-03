Assista ao lançamento do foguete ao vivo

Quatro pessoas a bordo

O foguete Falcon-9 da SpaceX decolou do complexo de lançamento 39A, no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, com a tripulação em uma nave Crew Dragon. Estão a bordo os astronautas Anne McClain e Nichole Ayers, da Nasa, Takuya Onishi, da Jaxa (agência espacial japonesa) e o cosmonauta da Roscosmos (Rússia), Kirill Peskov.