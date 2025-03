Fragmentos de nave da SpaceX provocam suspensão de voos na Flórida

Fragmentos da Starship foram vistos pelo céu do Caribe. MARK OHENLY / Courtesy of X user Mark O’Henly

Fragmentos da SpaceX Starship se espalharam pelo céu do Caribe após uma falha em um voo de teste na quinta-feira (6). A situação provocou desvios de voos e interrupções de operação em quatro aeroportos da Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com o g1, as viagens foram suspensas por cerca de uma hora pela Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) nas cidades de Miami, Fort Lauderdale, Orlando e Palm Beach, retornando às operações por volta das 20h (horário local).

No X, usuários compartilharam vídeos do que acreditam ser a Starship se desintegrando no espaço, na região das Bahamas. Uma investigação sobre o acidente está sendo exigida pela FAA para a SpaceX.

Missão

A SpaceX lançou a oitava missão não tripulada da Starship, a maior nave do mundo, na quinta-feira (6). Este foi o primeiro lançamento após a explosão de 16 de janeiro. Uma missão estava prevista para segunda-feira (3), mas foi adiada.

Pela terceira vez, a empresa conseguiu recuperar o primeiro estágio da máquina: o Super Heavy. No entanto, assim como no voo de teste anterior, a SpaceX perdeu contato com o segundo estágio do megafoguete Starship, anunciou um funcionário da empresa do bilionário Elon Musk durante uma transmissão em vídeo.

— Perdemos contato com o navio. Infelizmente, isso aconteceu da última vez também — disse Dan Huot, acrescentando que a empresa aeroespacial trabalha "em estreita colaboração com as autoridades de controle de tráfego aéreo".