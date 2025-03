Butch Wilmore e Suni Williams estão a bordo na Estação Espacial Internacional. Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) e a SpaceX confirmaram que a missão Crew-10 será lançada ao espaço nesta sexta-feira (14), por volta das 20h (horário de Brasília). A viagem permitirá que os astronautas americanos Butch Wilmore e Suni Williams, "presos" no espaço desde junho de 2024, voltem para a Terra.

A informação foi publicada no site oficial da agência espacial dos EUA. A missão estava prevista para quarta-feira (12), mas precisou ser adiada após um problema com o sistema hidráulico ser constatado.

— Estou extremamente orgulhoso de nossos engenheiros de solo da Nasa e da SpaceX e equipes de operações conjuntas por identificarem e resolverem rapidamente esse problema — disse Steve Stich, gerente do Programa de Tripulação Comercial da Nasa no Centro Espacial Kennedy da agência, na Flórida.

Quatro pessoas a bordo

O foguete Falcon-9 da SpaceX irá decolar do complexo de lançamento 39A, no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, com a tripulação em uma nave Crew Dragon. Estarão a bordo os astronautas Anne McClain e Nichole Ayers, da Nasa, Takuya Onishi, da Jaxa (agência espacial japonesa) e o cosmonauta da Roscosmos (Rússia), Kirill Peskov.

A previsão é de que a nave chegue à Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês) por volta de 00h30min de sábado (15). De acordo com a Nasa, os tripulantes da Crew-10 alternarão papéis com a tripulação da Crew-9, incluindo os astronautas da agência Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore, junto com o cosmonauta da Roscosmos, Aleksandr Gorbunov.

Relembre o caso

Butch Wilmore e Suni Williams viajaram para a ISS a bordo da cápsula Starliner, da Boeing, em junho de 2024. A cápsula deveria trazê-los de volta à Terra oito dias depois, mas problemas detectados em seu sistema de propulsão levaram a Nasa a questionar a sua confiabilidade. A principal preocupação era de que a Starliner não conseguisse alcançar o impulso necessário para sair da órbita e iniciar a descida à Terra.

A Nasa decidiu trazer de volta a cápsula vazia e reposicionar os astronautas para uma missão com a SpaceX, a Crew-9. Esta missão começou em 28 de setembro, quando dois astronautas foram para a ISS, em vez de quatro como deveria ser, para deixar dois assentos vazios para o retorno de Wilmore e Suni.

A equipe permaneceu lá até o retorno planejado à Terra em fevereiro, quando uma nova equipe, a Crew-10, chegaria para substituir a anterior. Contudo, a empresa de foguetes precisou de mais tempo para preparar a nova cápsula para a decolagem.

Após a chegada da nova tripulação, haverá um período para que os astronautas repassem pendências e realizem procedimentos necessários. O desacoplamento da Crew-9 está programado para a próxima quarta-feira (19).

