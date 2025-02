Nasa publica foto da Via Láctea vista da Estação Espacial Internacional

Astronauta da Nasa, a agência espacial norte-americana, Don Pettit fotografou a Via Láctea diretamente da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Registrada em 29 de janeiro deste ano, a imagem mostra a galáxia além do horizonte da Terra.

Conforme a Nasa, Pettit "usou uma câmera com configurações de baixa luminosidade e longa duração" para captar a imagem da Via Láctea. A fotografia foi feita pouco antes do nascer do sol.