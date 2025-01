Astronautas "presos" na ISS realizam caminhada no espaço; veja quando eles devem voltar para a Terra

Astronautas já estão no espaço há quase oito meses. NASA / Divulgação

Os astronautas norte-americanos Barry Butch Wilmore e Suni Williams, em missão na Estação Espacial Internacional (ISS) estão presos no espaço desde junho de 2024. Na manhã desta quinta-feira (30), realizaram uma caminhada na área externa da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

O objetivo é realizar a manutenção de equipamentos da ISS, como antenas de radiofrequência e o Canadarm2 — braço robótico utilizado para manipular objetos fora dos veículos espaciais. A caminhada começou por volta das 10h e durou cerca de cinco horas e meia.

Com a atividade extraveicular (EVA, na sigla em inglês) desta quinta-feira (30), Suni Williams se tornou a astronauta mulher com o maior número de horas em caminhadas espaciais: 62h02min. O recorde anterior é de Peggy Whitson, com 60h21min.

Quando a dupla retornará do espaço?

O retorno da dupla, previsto inicialmente para fevereiro, foi adiado para o final de março ou até mesmo abril. A missão, que deveria durar apenas oito dias, já se estende por mais de seis meses.

A causa do prolongamento é um problema técnico na cápsula Starliner, da Boeing, que foi incapaz de realizar a descida com segurança e precisou retornar à Terra vazia em setembro do ano passado.

Agora, o retorno dos astronautas depende do lançamento da próxima tripulação, que utilizará uma nova cápsula Dragon, desenvolvida pela SpaceX.

Missão duraria dias

Em setembro, a Nasa enviou uma expedição para salvar astronautas presos no espaço. Gregg Newton / AFP

Butch Wilmore e Suni Williams decolaram em 5 de junho de 2024 a bordo da cápsula Starliner, marcando o primeiro voo tripulado da Boeing para a ISS. O plano inicial era que ambos permanecessem na estação por apenas oito dias, retornando com a mesma nave.

Entretanto, problemas no sistema de propulsão da Starliner, detectados durante a operação, levantaram dúvidas sobre a capacidade da nave de iniciar a descida à Terra com segurança. A principal preocupação era o impulso necessário para sair da órbita.

Após semanas de testes, a Nasa decidiu trazer a cápsula de volta sem tripulantes, prolongando a permanência de Wilmore e Williams no espaço. Para viabilizar o retorno da dupla, a agência espacial conta com o apoio da SpaceX, empresa que já lidera os voos regulares de astronautas para a ISS.

A SpaceX, no entanto, adiou o lançamento da próxima missão, batizada de Crew-9, para o final de março, devido à necessidade de preparar uma nova cápsula Dragon, considerada um dos veículos mais confiáveis para transporte espacial atualmente.

Por que o retorno foi adiado?

Segundo a Nasa, é essencial que a nova tripulação chegue à ISS antes que Wilmore e Williams deixem o local. Essa prática de sobreposição de equipes permite uma transição mais segura e eficiente das operações no laboratório orbital.

Cápsula Starliner, da Boeing, que levou os astronautas ao espaço. NASA / Divulgação

A próxima tripulação da Nasa, formada por quatro astronautas, estava programada para decolar em fevereiro. Contudo, ajustes na cápsula da SpaceX forçaram um adiamento de mais de um mês.

A decisão da agência de esperar pelo lançamento da nova Dragon priorizou a segurança da missão, mesmo que isso signifique prolongar ainda mais o tempo de Wilmore e Williams no espaço.

Quem são os astronautas "presos no espaço"?

Barry Butch Wilmore, 61 anos, e Suni Williams, 59 anos, são astronautas veteranos da Nasa com ampla experiência em missões espaciais. Ambos foram selecionados pela Nasa no final dos anos 1990 e, juntos, somam mais de 500 dias no espaço.

Wilmore e Williams são astronautas veteranos da Nasa com ampla experiência em missões espaciais. Johnson / NASA / Divulgação

Wilmore é engenheiro e capitão da Marinha dos Estados Unidos. Natural do Tennessee, já participou de duas missões anteriores à ISS, em 2009 e 2014, tendo comandado a estação na última. Além de astronauta, Wilmore é piloto de testes e acumulou mais de 8 mil horas de voo em aviões táticos.

Já Williams tem uma longa trajetória como astronauta e é reconhecida como uma das mulheres com maior tempo acumulado de caminhadas espaciais, totalizando mais de 50 horas. Natural de Ohio, é engenheira, ex-piloto de helicópteros da Marinha e veterana de duas missões na ISS, realizadas em 2006 e 2012.