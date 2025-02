Com menos desperdício e mais eficiência, startup gaúcha entrega cabanas em quinze dias; assista

No episódio desta semana do Radar de Inovação, o bate-papo explora como o setor da construção civil pode ser mais sustentável e ágil na entrega de obras. O convidado Marcelo Gigoski fala sobre como as cabanas modulares da Keike Hut, entregues em quinze dias, focam em reduzir os impactos ambientais da construção, como o desperdício de materiais.