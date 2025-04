Como fazer imagem no estilo do Studio Ghibli com IA? Veja o passo a passo para transformar sua foto em desenho

Ronaldinho compartilhou foto com a camisa do Barcelona gerada pelo ChatGPT no estilo do Studio Ghibli. X / @10Ronaldinho / Reprodução

Nos últimos dias, usuários têm compartilhado nas redes sociais imagens no estilo do Studio Ghibli geradas por inteligência artificial (IA). Veja abaixo como fazer uma imagem sua ficar com os traços de animação.

A tendência começou com o ChatGPT, da OpenAI, que, na versão GPT-4o, ganhou a capacidade de criar artes com diferentes traços, incluindo os do icônico estúdio japonês. Entre os que embarcaram na ideia estão desde o presidente Lula até o craque Ronaldinho Gaúcho.

Desde 25 de março, assinantes da plataforma e usuários gratuitos vêm testando a novidade. A alta demanda, inclusive, levou a empresa a impor restrições ao recurso.

Com essa limitação, surgiram alternativas para quem deseja criar imagens inspiradas nos traços de Hayao Miyazaki, diretor de obras como A Viagem de Chihiro (2001) e Meu Amigo Totoro (1988).

Algumas dessas ferramentas são gratuitas, enquanto outras exigem assinatura. Confira abaixo algumas opções e como solicitar para o ChatGPT.

O que é o Studio Ghibli?

Studio Ghibli é o estúdio responsável por obras como "A Viagem de Chihiro". Divulgação / Studio Ghibli

Fundado nos anos 1980 por quatro jovens artistas e produtores japoneses, o Studio Ghibli consolidou-se nas décadas seguintes como um dos mais consistentes produtores de grandes animes (como são chamados os filmes de animação no Japão).

O estúdio é a "casa" original de dois dos grandes mestres da animação contemporânea, Isao Takahata e Hayao Miyazaki.

Entre os filmes que popularizam o Studio Ghibli, estão obras como Meu Amigo Totoro (1988), Túmulo dos Vagalumes (1988), Princesa Mononoke (1997) e A Viagem de Chihiro (2001). O mais recente foi O Menino e a Garça, lançado em 2023.

Como criar imagens no estilo Ghibli no ChatGPT?

Para gerar imagens no ChatGPT, é necessário ter acesso ao GPT-4o.

Usuários gratuitos podem testar o recurso algumas vezes antes de perderem temporariamente o acesso. Já assinantes do plano Plus, que custa US$ 20 (cerca de R$ 114,65 em conversão direta), conseguem utilizá-lo sem interrupções.

É válido ressaltar que a IA pode restringir a criação de artes devido a direitos autorais. Por isso, o funcionamento pode variar de usuário para usuário.

Prompt para solicitar a geração de imagem

Crie uma conta no ChatGPT e utilize as tentativas gratuitas ou assine o plano pago Caso você tenha uma foto como base, escreva uma descrição detalhada no prompt para a imagem desejada Para a imagem abaixo, foi descrito o seguinte: "A partir da imagem enviada, faça um desenho digital que contenha características das animações do Studio Ghibli. Leve em conta os detalhes presentes na foto, assim como o cenário" Caso você não tenha uma foto como modelo, escreva o seguinte prompt: "Faça um desenho digital que (descreva o que você deseja fazer). Para o solicitado, utilize como referência o traço de animação do Studio Ghibli" Se o resultado não for satisfatório, solicite ajustes para o ChatGPT ou adicione mais detalhes ao pedido

Cachorro gerado pelo ChatGPT no estilo do Studio Ghibli. Alex Go / ChatGPT / stock.adobe.com / Reprodução

Como fazer com outras IAs?

Apesar de ainda ser possível solicitar uma foto com estilo do Studio Ghibli para o ChatGPT, a IA ainda pode ter certas restrições. Por isso, outras ferramentas podem ser usadas para gerar imagens no estilo do Studio Ghibli.

Algumas são pagas, enquanto outras oferecem opções gratuitas.

Plataformas pagas

Deep Dream Generator: baseado na tecnologia da OpenAI, permite criar imagens a partir de fotos enviadas pelo usuário. Planos a partir de US$ 3,99 (R$ 22,87)

baseado na tecnologia da OpenAI, permite criar imagens a partir de fotos enviadas pelo usuário. Planos a partir de US$ 3,99 (R$ 22,87) Midjourney: uma das IAs mais avançadas para criação de imagens, oferece resultados detalhados e personalizáveis. Planos a partir de US$ 10 (R$ 57,33) mensais

Plataformas gratuitas

getimg.ai: gera imagens sem necessidade de assinatura. Para melhores resultados, o ideal é utilizar prompts em inglês. Exemplo: "{subject}, in the Studio Ghibli anime style, fantasy, detailed"

gera imagens sem necessidade de assinatura. Para melhores resultados, o ideal é utilizar prompts em inglês. Exemplo: "{subject}, in the Studio Ghibli anime style, fantasy, detailed" Grok (X/Twitter): IA da plataforma de Elon Musk, disponível gratuitamente para alguns usuários

IA da plataforma de Elon Musk, disponível gratuitamente para alguns usuários Gemini (Google): oferece geração de imagens baseada em IA, podendo ser usada para criar visuais inspirados no Studio Ghibli

Filtros e editores

insMid: transforma fotos em ilustrações no estilo Ghibli por meio de filtros

transforma fotos em ilustrações no estilo Ghibli por meio de filtros CapCut: aplicativo de edição de vídeo e imagem com filtros semelhantes ao traço do estúdio japonês

Direitos autorais de imagens Studio Ghibli via IA

O debate sobre o uso de IA para criação de artes não é recente. Em 2023, uma tendência semelhante viralizou com imagens no estilo Disney Pixar, geradas pelo Bing Image Creator, da Microsoft.

Na época, o termo "Disney" chegou a ser bloqueado temporariamente na ferramenta, mas logo voltou a ser aceito, com restrições.

Um dos criadores do Studio Ghibli, Miyazaki já se declarou contra imagens geradas por inteligência artificial. Nicolas Guérin / Divulgação

No caso do Studio Ghibli, o próprio Miyazaki já criticou o uso de IA na arte. Em 2016, o diretor afirmou que as imagens geradas por inteligência artificial eram um "insulto à vida" e reforçou que não pretendia incorporar a tecnologia em seus trabalhos.

Segundo Taya Christianson, porta-voz da OpenAI, a empresa "impede a geração de obras no estilo de artistas vivos individuais", mas "são permitidas gerações de estúdios mais amplos que geraram obras originais verdadeiramente encantadoras", destacou em e-mail enviado ao New York Times.

Veja algumas criações compartilhadas nas redes