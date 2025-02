Pablo Marçal é declarado inelegível pela Justiça Eleitoral de SP

Influenciador ficou em terceiro lugar nas eleições municipais de São Paulo. FELIPE MARQUES / Zimel Press / Estadão Conteúdo

A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou o coach e empresário Pablo Marçal (PRTB) por irregularidades nas eleições de 2024. Com a decisão, da qual cabe recurso, o político fica inelegível por oito anos. As informações são do g1.

Segundo a Justiça, Marçal cometeu abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação social e captação ilícita na campanha eleitoral de 2024 à Prefeitura de São Paulo. O candidato ficou em terceiro lugar na disputa, atrás de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), que foi reeleito prefeito da capital paulista.

O juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, analisou ações judiciais movidas pelo PSOL e pelo PSB, que lançou a candidatura de Tábata Amaral. A decisão analisou um vídeo no qual Marçal venderia apoio a candidatos a vereador de "perfil de direita" em troca de doação para sua campanha. O pagamento de R$ 5 mil seria feito via Pix, relatou o magistrado.

Em nota enviada ao g1, Marçal alegou que não há provas para a condenação e que vai recorrer da decisão. Segundo ele, as provas produzidas no processo "não são suficientes para a procedência da AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral). Não há nenhuma doação ilícita. Em breve será apresentado recurso ao TRE-SP com os argumentos necessários para a reforma da decisão", argumentou.

Marçal disse que irá recorrer da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Olho em 2026

Caso a condenação seja mantida, a inelegibilidade por oito anos passa a contar a partir de 2024. Com isso, ficariam frustrados os planos de Marçal de concorrer nas eleições nacionais de 2026.

O empresário admitiu a possibilidade de uma aliança com o cantor cantor Gusttavo Lima na disputa presidencial. Marçal ressaltou que deseja ser a cabeça da chapa, ou seja, concorrer para presidente, não para vice.

No cenário em que Marçal e Gusttavo foram testados, ambos perderiam para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode concorrer à reeleição pelo PT.

Eleições e cadeirada

Nas eleições de 2024, Marçal foi o terceiro mais votado, ao receber 28,14% da preferência do eleitorado da capital paulista, totalizando 1.719.274 votos.

A participação do coach na disputa foi marcada por polêmicas e investigações criminais, como a do laudo falso divulgado por Marçal contra o adversário Guilherme Boulos.

No início da campanha, o candidato do PRTB fez insinuações sobre a morte do pai da candidata Tábata Amaral.

Um dos momentos mais marcantes da eleição em São Paulo foi a cadeirada dada pelo candidato José Luiz Datena (PSDB) em Marçal, durante debate da TV Cultura.

Datena deu cadeirada em Marçal durante debate nas eleições de 2024. TV Cultura / Reprodução