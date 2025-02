Os principais eventos de inovação e tecnologia de 2025

Confira abaixo os principais eventos programados para este ano. tatomm / stock.adobe.com

Ao longo dos anos, tive o privilégio de participar desses encontros transformadores – experiências que não só ampliaram minha visão sobre o futuro, mas também me conectaram a profissionais inspiradores.

Um estudo da Business Network International (BNI) mostra que, em média, 70% das oportunidades de negócios surgem por meio do networking realizado em eventos do setor.

Em um mundo cada vez mais digital e interconectado, ir a esses eventos não é apenas uma escolha, mas um diferencial estratégico. Eles servem como catalisadores de ideias, impulsionando a criatividade e abrindo portas para colaborações que podem transformar desafios em oportunidades.

Confira abaixo os principais eventos programados para este ano, organizados em ordem cronológica:

Smart City Expo Curitiba

📅 Data: 25 a 27 de março de 2025

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba

🔎 Descrição: o maior evento sobre cidades inteligentes da América Latina reúne especialistas, empresas e gestores públicos para debater soluções inovadoras em sustentabilidade e mobilidade. Uma oportunidade imperdível para quem deseja conhecer as tecnologias que estão transformando o urbanismo moderno.

South Summit Brazil

📅 Data: 9 a 11 de abril de 2025

📍 Local: Porto Alegre, RS

🔎 Descrição: a edição brasileira do South Summit conecta startups, investidores e grandes empresas, promovendo debates sobre inovação e novas tecnologias. Esse encontro é fundamental para quem busca insights que podem redefinir estratégias de mercado e fomentar parcerias duradouras.

Empreende SC 2025

📅 Data: 24 e 25 de abril de 2025

📍 Local: AM Master Hall, Criciúma, SC

🔎 Descrição: reconhecido como o maior evento de negócios e inovação do sul catarinense, o Empreende SC reúne mais de 70 expositores e 80 palestrantes, distribuídos em cinco palcos de conteúdo. Com a expectativa de atrair mais de 2.000 participantes, este é o lugar ideal para transformar ideias em projetos concretos e se conectar com líderes visionários.

Web Summit Rio

📅 Data: 27 a 30 de abril de 2025

📍 Local: Rio de Janeiro

🔎 Descrição: um dos maiores eventos globais de tecnologia, o Web Summit Rio reúne líderes, investidores e empreendedores para discutir as principais tendências do setor. Participar deste encontro é estar no epicentro das inovações que moldam o futuro.

Feira Brasileira do Varejo (FBV) 2025

📅 Data: 21 a 23 de maio de 2025

📍 Local: Centro de Eventos FIERGS, Porto Alegre, RS

🔎 Descrição: inspirada na NRF Retail’s Big Show, a FBV é o ponto de encontro de varejistas e especialistas para apresentar as inovações que estão redefinindo o setor. É uma oportunidade de ver de perto as tecnologias e estratégias que estão revolucionando o comércio.

Gramado Summit

📅 Data: 4 a 6 de junho de 2025

📍 Local: Gramado, RS

🔎 Descrição: focado em inovação e empreendedorismo, o Gramado Summit reúne startups, investidores e grandes empresas para trocar conhecimento e fomentar novos negócios. Um ambiente inspirador onde ideias ganham forma e projetos ganham vida.

Fórum E-Commerce Brasil 2025

📅 Data: 29 a 31 de julho de 2025

📍 Local: Distrito Anhembi, São Paulo

🔎 Descrição: considerado o maior evento de e-commerce do mundo, o Fórum E-Commerce Brasil reúne milhares de profissionais do setor para discutir as tendências, compartilhar conhecimentos e promover um networking de alto nível. É a vitrine ideal para inovações que estão transformando o comércio digital.

HackTown 2025

📅 Data: 31 de julho a 3 de agosto de 2025

📍 Local: Santa Rita do Sapucaí, MG

🔎 Descrição: conhecido como o festival mais inovador da América Latina, o HackTown transforma Santa Rita do Sapucaí em um laboratório de tecnologia, criatividade e empreendedorismo. Com mais de 1.000 atividades e a participação de mais de 500 empresas, o evento é uma imersão total no universo da inovação.

Startup Summit

📅 Data: 27 a 29 de agosto de 2025

📍 Local: Florianópolis, SC

🔎 Descrição: este encontro reúne startups, investidores e grandes nomes do ecossistema de inovação para discutir as tendências que estão moldando o futuro dos negócios. Uma oportunidade única de aprender, compartilhar experiências e fomentar colaborações estratégicas.

Noroeste Summit

📅 Data: 2 e 3 de outubro de 2025

📍 Local: Três de Maio, RS

🔎 Descrição: o Noroeste Summit é um evento que integra inovação, educação e tecnologia, abordando temas como marketing, vendas, finanças, indústria, agronegócio, empreendedorismo, desenvolvimento e investimentos.