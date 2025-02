A inteligência artificial vai roubar meu emprego?

Sempre que surge uma nova tecnologia, o medo de perder empregos aparece junto . Isso aconteceu com a máquina a vapor, a eletricidade e os computadores.

No século 18, trabalhadores quebravam máquinas, temendo ficar sem trabalho. No século 20, diziam que a eletricidade acabaria com empregos industriais. Nos anos 1980, os computadores eram vistos como uma ameaça ao trabalho administrativo.